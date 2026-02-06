В омском футбольном «Иртыше» началась ротация состава

Команды пополнилась первым новичком в межсезонье.

Фото: t.me/irtysh_omsk

Вчера, 5 февраля, омский ФК «Иртыш» официально представил новобранца Александра Смирнова. 29-летний футболист прошел академию московского «Локомотива» и имеет за плечами внушительный опыт выступлений за такие клубы, как «Оренбург», «Химки», «Кубань» и «Олимп».

Одновременно с пополнением пресс-служба омской команды сообщила и о кадровых потерях. Клуб принял решение прекратить сотрудничество с нападающим Ильей Кожухарем.

В этом сезоне форвард успел выйти на поле в составе «Иртыша» в 10 матчах. О том, в какой команде нападающий продолжит свою профессиональную деятельность, омский клуб не сообщает.