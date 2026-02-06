В районе Омской области не стали экспериментировать с выбором нового главы

Кресло главы района снова занял бывший силовик.

Omskinform.ru

В Тарском районе Омской области завершилась процедура избрания главы муниципалитета, которая впервые прошла по обновленным правилам. Согласно новому порядку, кандидатов на ключевой пост теперь предлагает лично глава Омской области.

В январе 2026 года губернатор выставил на рассмотрение местного Совета две кандидатуры: действующего руководителя Тарского района Евгения Лысакова и его заместителя Александра Сомолова.

По результатам депутатского голосования победу одержал Евгений Лысаков, получивший поддержку большинства народных избранников. Таким образом, он сохранил за собой кресло главы северного района.

Отметим, что Евгений Лысаков – полковник полиции в отставке. Он возглавляет Тарский район уже более десяти лет – с 18 ноября 2015 года. В 2021 году он успешно прошел процедуру переизбрания, а теперь подтвердил свои полномочия в рамках новой политической системы.