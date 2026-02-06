Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Промышленность

В Омске решили скорректировать график строительства гидроузла

Сейчас региональные власти ожидают выдачу заключения Главгосэкспертизы.

Сегодня, 6 февраля, в Москве состоялась рабочая встреча главы Федерального агентства водных ресурсов Дмитрия Кириллова с омским губернатором Виталием Хоценко. На встрече обсуждалось продолжение строительства Красногорского водоподъемного гидроузла на Иртыше.

– В ходе встречи были рассмотрены текущие аспекты реализации проекта, в том числе темпы строительства, параметры проектных решений и работа подрядной организации. Отмечено, что объект относится к категории технически сложных, – сообщили в пресс-службе правительства Омской области. – В ближайшее время ожидается выдача заключения Главгосэкспертизы. После его получения график строительства будет скорректирован.

Как отметил Виталий Хоценко, Красногорский гидроузел является необходимым для Омской области объектом. Регион рассчитывает на федеральную поддержку при его дальнейшем строительстве.

·Промышленность

В Омске решили скорректировать график строительства гидроузла

Сейчас региональные власти ожидают выдачу заключения Главгосэкспертизы.

Сегодня, 6 февраля, в Москве состоялась рабочая встреча главы Федерального агентства водных ресурсов Дмитрия Кириллова с омским губернатором Виталием Хоценко. На встрече обсуждалось продолжение строительства Красногорского водоподъемного гидроузла на Иртыше.

– В ходе встречи были рассмотрены текущие аспекты реализации проекта, в том числе темпы строительства, параметры проектных решений и работа подрядной организации. Отмечено, что объект относится к категории технически сложных, – сообщили в пресс-службе правительства Омской области. – В ближайшее время ожидается выдача заключения Главгосэкспертизы. После его получения график строительства будет скорректирован.

Как отметил Виталий Хоценко, Красногорский гидроузел является необходимым для Омской области объектом. Регион рассчитывает на федеральную поддержку при его дальнейшем строительстве.