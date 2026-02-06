Крупный омский рынок признали опасным

Комплекс уже во второй раз наступает на грабли пожарной безопасности.

Фото: yandex.ru/maps

Октябрьский районный суд Омска вынес решение по административному делу в отношении ООО «Торговый комплекс «Хитрый рынок». Предприятие уличили в повторном нарушении требований пожарной безопасности, сообщает объединенная пресс-служба судов Омской области.

Ситуация усугубляется тем, что торговый объект официально относится к категории значительного риска, что требует от владельцев особого внимания к защите посетителей.

Проблемы на рынке вскрылись во время внеплановой выездной проверки. Инспекторы зафиксировали, что руководство комплекса не сделало выводов из прошлых ошибок: ранее общество уже привлекалось к ответственности за аналогичные нарушения, но ситуация не изменилась.

Во время судебного разбирательства представители «Хитрого рынка» не стали отрицать вину. Юристы компании пояснили, что в данный момент активно работают над исправлением недочетов, а часть замечаний пожарного надзора уже устранена в рабочем порядке.

Тем не менее служители Фемиды сочли доводы о частичном исправлении недостаточными для освобождения от серьезного наказания. Учитывая статус объекта и факт рецидива, суд признал организацию виновной по части 2.1 статьи 20.4 КоАП РФ. В качестве санкции торговому комплексу назначен административный штраф в размере 200 тыс. рублей. Судебное решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.