Омич выиграл впервые в жизни и сразу – миллион

Житель Тары Евгений Матузов до последнего не верил, что ему улыбнулась удача, пока не увидел, что миллион рублей действительно «упал» на его бонусную карту.

Завершающим аккордом акции «Заправка на миллион», которая проводилась на сети АЗС «Топлайн» с 23 октября 2025-го по 27 января 2026 года, стало вручение выигрыша победителю.

Напомним, розыгрыш призов состоялся ровно неделю назад в прямом эфире 12 канала. Комбинация из шестизначного номера сформировалась случайным образом. Каждый из шести шаров вытягивали разные люди под софитами и телекамерами на виду у гостей в студии, а также телезрителей.

Оказалось, что счастливый номер 277983 закреплен за участником акции «Заправка на миллион» Евгением Матузовым. И сегодня, 6 февраля, победитель розыгрыша вместе с группой поддержки в лице супруги и зятя приехали на АЗС «Топлайн» № 55, чтобы получить гран-при – миллион на карту. Все это происходило в присутствии представителей СМИ.

Евгений признался, что до конца еще не осознал, что в его жизни произошло такое неожиданное и очень приятное событие.

– Спасибо за то, что вы есть, желаю процветания вашей компании, всем сотрудникам! Вот я живу в северном городе Тара, у нас на АЗС «Топлайн» очень добродушные и приветливые люди. Конечно, будем заправляться с удовольствием и в дальнейшем. Что хотелось бы сказать по розыгрышу? Это оказалось действительно неожиданно приятно – участвовать в такой акции, – Евгений Матузов уже не сдерживал переполнявшие его эмоции. – Верьте в чудо! Верьте в чудо, и оно случится. Вот со мной такое чудо произошло! Всем здоровья, всем удачи! Все просто супер!

Евгений кратко рассказал о себе. Родился и вырос в Омске, но уже много лет живет в Таре. На АЗС «Топлайн» заправляется с момента открытия тарской заправки, около четырех лет. Его все устраивает, весь персонал приветливый, в том числе сотрудники, которые заправляют газом его автомобиль «Соболь». Бывая в Омске, он также предпочитает «Топлайн».

Уже более 20 лет Евгений трудится в качестве механика, обслуживает автокраны, а до этого длительное время был дальнобойщиком. Так что автомобильная тематика ему близка.

Об акции «Заправка на миллион» узнал случайно. Заехал заправиться газом, и девушка предложила зарегистрироваться.

– Я сначала не придал этому значения, сказал, что никогда нигде ничего не выигрывал и смысла не вижу участвовать. Но она настояла, и я зарегистрировал всего одну заправку, – вспоминает Евгений.

А когда ему по телефону сообщили о выигрыше, сначала не поверил, подумал, что это какой-то очередной «развод» мошенников.

Конечно же, он рад такому подспорью, ведь топливо – жизненно необходимо и на него тратится весомая часть семейного бюджета. Счастливый обладатель выигрыша прикинул, что, если заправлять два автомобиля – свой и семьи дочери, лимита в миллион рублей хватит не менее чем на 4 года. Важный нюанс – миллион рублей – это выигрыш в чистом виде. Уплату налогов взял на себя организатор акции.

Управляющая АЗС «Топлайн» Лилия Потапова от лица компании пожелала счастливчику с помощью подспорья в миллион рублей, который он сэкономит на заправке авто, использовать для реализации своих самых дерзких планов, для развития.

– Эта акция – уже наш третий розыгрыш, который мы проводим с 2023 года, и с каждым разом она набирает все большие обороты. Людям действительно интересно участвовать, покупать товары, заправляться и получать за это шансы на выигрыш. Возможность выиграть миллион – это, безусловно, главная интрига, которая привлекает внимание, – подчеркнула Лилия Потапова.

Она напомнила, как это работает. Принцип очень прост: совершая покупки в кафе или заправляясь на АЗС, клиенты получают шансы (аналог баллов). Чем больше шансов, тем выше вероятность стать обладателем заветного индивидуального номера.

– Чтобы убедиться в честности проведения, мы транслировали розыгрыш в прямом эфире. В качестве ведущих выступали наши клиенты, обычные люди. Например, шары вытягивал мальчик, участник конкурса рисунков. Это гарантирует, что никто не подставной и все происходит максимально открыто, – подчеркнула Лилия Потапова.

Помимо Гран-при в миллион рублей, победители также получили другие ценные приятные подарки.

По словам Лилии Потаповой, поскольку клиентам это интересно, высока вероятность проведения очередной масштабной акции. Так что имеет смысл следить за новостями АЗС «Топлайн» на сайте и в мобильном приложении компании.