В Москве расстреляли высокопоставленного генерала Минобороны

Инцидент произошел на северо-западе столицы.

Фото: Минобороны России

Московская прокуратура взяла на особый контроль расследование уголовного дела о покушении на убийство генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева, которое произошло на северо-западе столицы. Уголовное производство возбуждено по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия.

Согласно предварительным сведениям, в одном из домов на Волоколамском шоссе неизвестный открыл огонь по сотруднику Минобороны, после чего скрылся. Пострадавшего экстренно госпитализировали.

Работу правоохранительных органов на месте происшествия курирует прокурор Северо-Западного административного округа Максим Киселев. Ход расследования и установление причастных лиц находятся под постоянным контролем надзорного ведомства.

Владимир Алексеев занимает пост первого заместителя начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ с 2011 года. Он участвовал в российской операции в Сирии и в 2017 году был удостоен звания Героя России. Кроме того, он награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом Александра Невского.