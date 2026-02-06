Омск стал эталонным городом по строительству жилья

На территории города реализуется 10 масштабных инвестиционных проектов.

omskinform.ru

Министерство строительства и архитектуры Омской области сообщило о реализации масштабных инвестиционных проектов на территории города. Сейчас их насчитывается 10.

Как заявили в минстрое, на сегодняшний день Омск является примером в реализации МИПов для других субъектов Федерации. В региональном законодательстве закреплено 6 видов этих проектов, их критерии, прописана схема заключения инвестиционного соглашения, а все проекты проходят экспертную оценку на воссозданном губернатором архитектурно-градостроительном совете.

– Застройщики передают 5–7 % жилья в собственность региона для льготников (в частности, детям-сиротам). Процент зависит от объема строительства и другой нагрузки. «Эталон», «Стройбетон», «Брусника» и «Догма» за свой счет построят и передадут готовые 5 школ и 10 детских садов в собственность Омска, – сообщили в министерстве.

При этом застройщики, возводящие жилье у реки, обязаны благоустроить набережную по утвержденному плану. К 2037 году в рамках МИПов в Омске планируют сдать около 2 млн 322 тысяч кв. м жилья.