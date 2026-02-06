Омский ГАУ признан одним из лучших аграрных вузов России

Информационная группа «Интерфакс» представила ежегодный Национальный рейтинг университетов – 2025. Всего эксперты оценивали деятельность 389 университетов России. Работа вузов рассматривалась по шести параметрам в 1000-балльной шкале: образование (20 %), исследования (20 %), социальная среда (15 %), сотрудничество (15 %), инновации/предпринимательство (15 %) и бренд (15 %).
По итогам исследования Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина набрал 370 баллов и занял 102–107-е место в общем рейтинге. Среди аграрных университетов страны ОмГАУ занял четвертое место(из 53), среди университетов СФО – 15-е место (из 50), среди омских – на втором (из восьми).
По основным направлениям университет занял позиции: образование – 199-е место (705 баллов), исследования – 70–71-е место (269 баллов), социальная среда – 70–71-е место (456 баллов), сотрудничество – 307–310-е место (106 баллов), инновации/предпринимательство – 73-е место (383 балла) и бренд – 169–173-е место (119 баллов).