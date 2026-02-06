Омский НПЗ будет задействован в реализации новой экологической стратегии

Программа головной компании охватывает производственную цепочку от этапа геологоразведки до переработки и реализации нефтепродуктов.

Фото: Григорий Овесов Компания «Газпром нефть», в структуру которой входит Омский нефтеперерабатывающий завод (ОНПЗ), запустила масштабную программу экологических проектов, охватывающую полный производственный цикл – от поиска сырьевых запасов до реализации конечной продукции. Эти инициативы тесно связаны с общей стратегией устойчивого развития компании и соответствуют государственным целям охраны природы.

– Как одна из крупнейших российских компаний, мы осознаем свою высокую ответственность за сохранение окружающей среды и стремимся, чтобы наши подходы в сфере экологии становились отраслевыми стандартами. Три ключевых принципа, которые лежат в основе нашей долгосрочной экологической программы: снижение воздействия на окружающую среду, опережающее нормы регулирования, проактивное управление экологическими рисками, а также разработка и внедрение новых технологий и решений. Особое внимание мы уделяем изучению и сохранению уникальной экосистемы Арктической зоны России, – отметил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Экологическая программа охватывает четыре ключевых направления работы: «Земля», «Воздух», «Вода» и «Животный мир». По направлению «Земля» ставится задача полной переработки всех производственных отходов, чтобы исключить их размещение на полигонах захоронения. Одним из первых шагов стал экспериментальный проект по утилизации упаковочной тары, стартовавший в 2024 году и уже показавший хорошие результаты: переработано больше одной тысячи тонн упаковок. К 2030 году планируется увеличить объемы переработки до 15 тыс. тонн ежегодно.

В рамках направления «Воздух» предусмотрено сокращение объемов выброса загрязняющих веществ на 40 %, относительно базового значения 2022 года. Этого удастся добиться путем эффективного использования попутного нефтяного газа и дальнейшего совершенствования технологий добычи природного газа.

Направление «Животный мир» нацелено на сохранение и восстановление природных экосистем, включая мониторинг флоры и фауны, особенно в арктическом регионе и районах освоения новых ресурсов. За период до 2035 года на эти мероприятия будет направлено более полумиллиарда рублей.

По направлению «Вода» реализуется подход нулевого сброса загрязненных жидкостей. Современные технологии очистки воды внедряются на объектах компании. Примером служит введенный в строй комплекс глубокой биологической очистки стоков «Биосфера» на ОНПЗ. Также на заводе в партнерстве с Роспотребнадзором завершена разработка и проведено тестирование технологий автоматизированного мониторинга воздуха. Кроме того, предприятие на регулярной основе вносит вклад в восстановление водных биоресурсов региона, ежегодно осуществляя выпуск мальков ценных пород рыб в Иртыш.

– Снижение воздействия на окружающую среду – один из ключевых приоритетов Омского НПЗ и наш вклад в будущее региона. Внедрение современных технологий, таких как «Биосфера», развитие автоматизированного мониторинга воздуха, участие в природоохранных мероприятиях, демонстрируют наш системный подход к вопросам экологии. Мы стремимся обеспечить высокие стандарты экологического комфорта для нынешнего и будущих поколений омичей, – сообщил генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский.

Предприятие активно взаимодействует с городом, участвуя в общественных экопроектах. Волонтеры завода организуют ежегодные уборки берегов реки Иртыш, участвуют в озеленении Омска.