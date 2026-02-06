В Омском аэропорту нашли пятерых пассажиров с признаками инфекций

Всего было проверено 134 820 человек.

В Омском аэропорту за 2025 год было досмотрено 1239 рейсов из 14 зарубежных стран, включая Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Азербайджан, Таджикистан, Армению, Беларусь, Турцию, Таиланд, Египет, Индию, Вьетнам, Китай и Лаос.

Для предотвращения возможного заноса и распространения инфекционных болезней с помощью тепловизоров проверили состояние здоровья 134 820 пассажиров и членов экипажа. У пятерых из них обнаружили признаки возможных инфекционных заболеваний.

По данным регионального Роспотребнадзора, все пассажиры с выявленными симптомами получили медицинскую помощь. Работники врачебного здравпункта аэропорта провели необходимые процедуры и установили диагнозы, среди которых четыре случая ОРВИ.

Кроме того, в аэропорту продолжают проводить выборочные тесты прибывших пассажиров на новую коронавирусную инфекцию с использованием быстрых тестов и метода ПЦР.

Как уточняется, за весь период проверок не было обнаружено опасных грузов, запрещенных к ввозу в Россию.