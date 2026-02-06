Сырость и плесень: омичи девять лет живут в разваливающемся доме

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.

omskinform.ru

В Омске возбудили уголовное дело по факту нерасселения жильцов из аварийного дома согласно ст. 293 УК РФ (халатность). Речь идет о двухэтажке 1959 года постройки на улице 11-я Судоремонтная.

Еще в начале 2017 года здание официально признали аварийным и подлежащим сносу. Однако за прошедшие годы администрация города так и не обеспечила людей безопасным жильем.

– В доме присутствуют сырость и плесень, деревянные перекрытия, лестничные пролеты и кровля находятся в ненадлежащем состоянии, – рассказали в следственном комитете.

Теперь в причинах такой медлительности разбирается следствие. СК намерен добиться защиты прав жильцов и привлечь виновных к ответственности.