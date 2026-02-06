В Омской области повысили пособие по безработице

Выплаты проиндексировали на 5,6 %

С 1 февраля 2026 года в Омской области проиндексировали пособие по безработице. Как сообщили в региональном кадровом центре, повышение составило 5,6 %.

Минимальная сумма пособия составила 2142 рубля, а максимальная за первые три месяца достигает 18 269 рублей. Во втором трехмесячном периоде максимальная величина пособия уменьшается до 7140 рублей.

Отметим, что на конец 2025 года в Омске и области насчитывалось порядка 8 тысяч безработных.