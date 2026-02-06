Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В Омской области посреди зимы расцвела верба

Пушистые почки на ветвях заметили в Черлаке на юге региона.

На юге Омской области, в Черлаке, посреди зимы расцвела верба, сообщает местное издание «Черлакские вести». Пушистые почки на ветвях деревьев заметили жители райцентра.

Обычно верба расцветает в конце марта – начале апреля, когда столбики термометров показывают около нуля градусов. При этом цветение вербы зимой – явление отнюдь не редкое: в декабре, накануне праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, неожиданно появляются пушистые почки. Черлакская верба, скорее всего, расцвела по причине ослабления морозов.

Кстати, если верить народной примете, то раннее цветение вербы указывает на урожайный год.

1224
·Общество

В Омской области посреди зимы расцвела верба

Пушистые почки на ветвях заметили в Черлаке на юге региона.

На юге Омской области, в Черлаке, посреди зимы расцвела верба, сообщает местное издание «Черлакские вести». Пушистые почки на ветвях деревьев заметили жители райцентра.

Обычно верба расцветает в конце марта – начале апреля, когда столбики термометров показывают около нуля градусов. При этом цветение вербы зимой – явление отнюдь не редкое: в декабре, накануне праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, неожиданно появляются пушистые почки. Черлакская верба, скорее всего, расцвела по причине ослабления морозов.

Кстати, если верить народной примете, то раннее цветение вербы указывает на урожайный год.

1224