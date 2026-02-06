В Омской области педагог детского сада ударила малыша по лицу

Женщину оштрафовали и уволили.

Фото: Freepik.com

Прокуратура Азовского немецкого национального района Омской области рассмотрела жалобу матери, чей ребенок подвергся физическому насилию в детском саду. Выяснилось, что в октябре прошлого года музыкальный педагог учреждения ударила 4-летнего мальчика рукой по лицу за плохое поведение на занятиях.

Женщину признали виновной в административном нарушении по статье 6.1.1 КоАП РФ и оштрафовали на 10 тысяч рублей. После чего ее уволили из детского сада.

– По представлению прокуратуры, внесенному в Комитет образования района, в связи с ненадлежащим контролем заведующая детским садом привлечена к дисциплинарной ответственности, – добавили в прокуратуре.

Родители малыша добились в суде компенсации морального вреда и покрытия расходов на лечение на общую сумму 32 700 рублей.