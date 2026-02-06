Омск-Информ
·Происшествия

На трассе под Омском женщина погибла под колесами «ларгуса»

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Сегодня около 03:40 в Омской области на трассе Любино – Красный Яр произошло ДТП. Водитель автомобиля «Ларгус» наехал на пешехода.

Как уточнили в полиции, за рулем автомобиля был 58-летний мужчина. Авария произошла в районе 1-го километра. В результате столкновения 42-летняя женщина погибла на месте.

Сотрудники полиции проводят проверку.

1274
