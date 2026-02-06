Шелест рассказал о ликвидации последствий обильного снегопада в Омске

За сутки с городских дорог вывезено более 8 тыс. кубометров снега, применено 1,4 тыс. тонн противогололедных материалов.

Фото: пресс-служба администрации г. Омска

Из-за обильного снегопада дорожные службы работали всю ночь. За прошедшие сутки с городских магистралей было вывезено более 8 тыс. кубометров снега, применено 1,4 тыс. тонн противогололедных материалов.

– Сегодня дорожники продолжат устранять последствия непогоды: в дневную смену на улицы Омска выйдут более 300 рабочих и 180 единиц техники, – сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Cпециалисты ведут работу по очистке от снега остановочных пунктов и пешеходных переходов. Звенья Управления дорожного хозяйства и благоустройства (УДХБ) работают круглосуточно. Чтобы не затруднять движение транспорта, основной объем работ выполняется в вечернее время после окончания часа пик и в ночные часы.

О необходимости уборки снега напоминают и хозяйствующим субъектам. Во время каждого снегопада им рассылаются соответствующие рекомендации. Согласно правилам благоустройства, все коммерческие организации – собственники или иные законные владельцы зданий, строений, земельных участков (за исключением собственников помещений в многоквартирных домах) принимают участие, в том числе финансовое, в содержании и уборке своих прилегающих территорий.

В УДХБ напоминают: если хозсубъект размещен на первом этаже в многоквартирном доме, то обязанность по содержанию прилегающей территории возлагается на управляющую компанию. В случае выявления нарушений ответственным лицам выдадут предписание со сроками их устранения. Если предписание не будет исполнено, составят протокол по ст. 19.5 КоАП РФ, которая предусматривает штраф в размере до 20 тыс. рублей, также возможна дисквалификация должностного лица на срок до 3 лет.