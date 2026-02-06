Семейный «бизнес»: в Омске будут судить сына, отца и деда за продажу краденых иномарок

Участникам грозит срок за создание машин-двойников и хищение более 4 млн рублей.

Фото создано при помощи ИИ

В Омске завершилось расследование уголовного дела организованной группы, продававшей краденые автомобили с фальшивыми номерами. Участники группы обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 2 ст. 326 УК РФ (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства).

По версии следствия, в октябре 2021 года 53-летний организатор группы вместе со своим знакомым купил похищенную в Новосибирске «Тойоту-Камри» и также получил информацию об аналогичном автомобиле, находящемся во владении постороннего гражданина.

– Обвиняемые организовали изготовление поддельных документов и государственного регистрационного знака, а также изменили идентификационный номер автомобиля (VIN), то есть создали так называемый автомобиль-двойник, который продали по объявлению иногороднему покупателю за 850 тыс. рублей, – объяснили в прокуратуре.

Когда мужчина ставил машину на учет, сотрудники РЭО ГИБДД обнаружили, что документы подделаны, и изъяли автомобиль.

В 2024 году к группе присоединились еще двое местных жителей. Ими оказались отец и сын организатора, уточнили в полиции.

Во избежание разоблачения лидер группы пользовался чужими телефонами, скрывал свое лицо и на встречу с покупателями отправлял подельников. Им удалось продать три иномарки общей стоимостью более 4 млн рублей, еще две попытки оказались неудачными, из-за того что покупатели засомневались в законности сделки и отказались.

В мае прошлого года участников преступной группы задержали сотрудники полиции при попытке продажи еще двух автомобилей. При обысках у фигурантов обнаружили приспособления для смены номеров, фиктивные бумаги и договоры купли-продажи.

Участники группировки теперь ждут суда. Двое из них помещены под домашний арест, двое других находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело передано в Кировский райсуд Омска.