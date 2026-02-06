В Омске 6-летняя девочка пошла гулять одна и потерялась

Вернуться к маме ребенку помогли полицейские.

Omskinform.ru

Местные жители обратились к участковому полиции, сообщив, что заметили маленького ребенка во дворе жилого дома. Лейтенант немедленно доставила малышку в ближайший пункт полиции, где ей дали теплый чай и выяснили подробности.

В ходе беседы выяснилось, что утром после завтрака 6-летняя омичка отправилась гулять одна и потерялась. Точный адрес проживания и данные родственников она вспомнить не смогла.

Вскоре сотрудники полиции установили личность матери ребенка и сообщили ей о произошедшем. В отношении женщины составили административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ. После проведения профилактической беседы девочку передали маме.