В Омской области заложили миллиарды на выплаты учителям

Классные руководители ежемесячно будут получать от 5 до 10 тыс. рублей.

Фото: Freepik.com

Под руководством губернатора Виталия Хоценко правительство региона выделило межбюджетные трансферты местным органам власти на ежемесячные выплаты классным руководителям. Они рассчитаны на трехлетний срок.

В 2026 году на поддержку педагогов направляется 1,529 млрд рублей, в 2027 году – 1,506 млрд рублей, а в 2028 году финансирование составит 1,456 млрд рублей.

Уточняется, что суммы зависят от размера населенного пункта. В городах с населением свыше 100 тыс. человек классные руководители получают 5 тыс. рублей в месяц, а с населением 100 тыс. человек – 10 тысяч рублей. При этом один учитель может получать не более двух таких выплат, если ведет руководство сразу в двух классах.

В 2025 году такие выплаты получили более 10 тыс. учителей, а в плане на 2026 год количество получателей вырастет до 11 132 человек.