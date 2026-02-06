Омичка отсудила полмиллиона рублей за бракованные окна

Суд обязал омскую компанию «Евроокно Стандарт» выплатить 550 тысяч за некачественный монтаж.

Фото создано при помощи ИИ

Омичка добилась крупной компенсации от компании ООО «Евроокно Стандарт» за некачественную работу. Куйбышевский районный суд взыскал с производителя более 550 тыс. рублей за промерзающие окна и балконную дверь.

История началась в январе 2023 года, когда женщина заказала установку окон по устному договору. Однако в первую же зиму из блоков начало дуть, с улицы затекала вода, а сами конструкции покрылись льдом. Попытки решить проблему мирно длились больше года, но производитель игнорировал претензии.

Точку в споре поставила судебная экспертиза. Специалисты выяснили, что окна имеют столько производственных и монтажных дефектов, что ремонтировать их бессмысленно. Теперь компания обязана выплатить клиентке не только стоимость убытков, но и неустойку, штраф и компенсацию морального вреда.