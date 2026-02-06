Большинство телефонных мошенников в Омске остаются безнаказанными

Полиция раскрывает лишь каждое третье телефонное мошенничество.

Фото создано при помощи ИИ

В 2025 году телефонные мошенники «заработали» на омичах 1,3 млрд рублей. Согласно отчету прокуратуры, направленному в горсовет, раскрываемость по этой категории дел в Омске составила всего 27,7 %.

Всего было зафиксировано 4755 случаев телефонного мошенничества. И хотя их количество снизилось на 15,5 % по сравнению с прошлым годом, эффективность поимки преступников остается низкой.

Из общего количества зарегистрированных преступлений (12 481) значительная доля приходится на преступления против собственности, такие как мошенничество и кражи – 6918 случаев. Примечательно, что их число сократилось на 12,1 % по сравнению с 2024 годом.