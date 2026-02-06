Вратарь «Авангарда» Серебряков установил личный рекорд в КХЛ

Голкипер стал 16-м вратарем в истории лиги, добравшимся до отметки в 300 игр в «регулярках».

Фото: hawk.ru

Вратарь омского «Авангарда» Никита Серебряков преодолел значимую отметку в своей карьере. Вчерашний поединок против екатеринбургского «Автомобилиста» стал для голкипера 300-м в рамках регулярных чемпионатов КХЛ.

Путь Серебрякова к этому достижению занял почти десять лет. Его дебют в лиге состоялся 26 августа 2016 года за владивостокский «Адмирал». Тогда молодой вратарь вышел на лед в игре против «Локомотива» под серию буллитов. Уже на следующий день Никита провел полноценный матч против «Витязя», где отразил 30 бросков и записал на свой счет первую победу в КХЛ.

Как уточнили в пресс-службе «Авангарда», сейчас на счету Серебрякова 129 побед при проценте отраженных бросков 92,7 % и коэффициенте надежности 2,36. За карьеру он 19 раз оформил «сухарь», отдал 10 результативных передач и набрал 44 минуты штрафа.

Никита стал 16-м вратарем в истории лиги, добравшимся до отметки в 300 игр в «регулярках». По количеству одержанных побед голкипер на данный момент занимает 17-е место в истории КХЛ.