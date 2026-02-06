Омичей будут зазывать в Питер с больших экранов

Рекламные ролики появятся на центральных улицах Омска.

Фото: Freepik.com

В апреле Омск присоединится к рекламной кампании, направленной на продвижение Санкт-Петербурга как популярного туристического направления. На центральных улицах города установят минимум шесть цифровых экранов, транслирующих ролики с призывом посетить Северную столицу. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Инициатором выступает Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городское туристско-информационное бюро». Планируется разместить рекламные панели на улицах Ленина, Гагарина, Красном Пути, маршала Жукова и Фрунзе. Ролики длиной не менее пяти секунд будут крутиться круглосуточно, обеспечивая более 311 тыс. показов каждому устройству.

Всего акция охватывает 22 крупных российских города, включая Волгоград, Екатеринбург, Тюмень, Казань и Уфу. Продолжительность кампании составит месяц, а число рекламных носителей превысит 884 единицы. Общий охват аудитории должен достигнуть более 26 млн просмотров.

Потенциальному подрядчику хотят заплатить 39,7 млн рублей. Прием заявок продлится до 20 февраля.