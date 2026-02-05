Сотни омичей попали в ДТП из-за снежного коллапса

Водителей и пешеходов призвали быть крайне осторожными на дороге.

Omskinform.ru

В Омской области за день произошло около сотни ДТП из-за обильных осадков. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Омской области, призвав водителей быть осторожными на дорогах.

– Госавтоинспекция обращает внимание водителей на обязательное соблюдение правил дорожной безопасности. На данный момент в нашем регионе уже произошло 84 ДТП, – сообщили в ГАИ.

Отметим, что попавших в ДТП омичей как минимум в два раза больше, ведь в каждой машине есть как минимум водитель, а в некоторых едут и пассажиры.

Сотрудники рекомендуют омичам помнить про дистанцию и боковой интервал между машинами и быть аккуратнее при маневрировании на дороге.

Водителям посоветовали быть предельно внимательными при появлении пешеходов на дороге. Пешеходам же напомнили, что переходить дорогу нужно только будучи уверенным, что водитель точно готов пропустить.

В ближайшие дни расслабляться и терять бдительность на дороге точно не стоит: снегопады в Омской области продолжатся.