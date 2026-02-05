Врио главного тренера «Авангарда» рассказал, как команда справлялась без Буше

Он полностью передал управление в руки временного наставника.

Фото: hawk.ru

На послематчевой пресс-конференции врио главного тренера «Авангарда» Дэйв Барр рассказал о взаимодействии команды с уехавшим Ги Буше.

Временный главный наставник рассказал, что Буше дал установку еще до игры. Он полностью передал управление командой Барру, а тот «присмотрелся» к составу уже во время игры.

– Мы разговаривали еще до сегодняшнего матча, и я спросил: «Что ты хочешь увидеть, что мне лучше делать?». И он сказал, что здесь полностью все на мое усмотрение, в том числе как выпускать звенья, накладывать звенья. И когда в первом периоде я уже немножечко присмотрелся, я понимал, кого из ребят выпускать и как нужно действовать, – рассказал Барр.

Также он отметил, что игроки и сами понимают, как действовать на льду. Тренерский штаб рассчитывал на понимание игроков, однако иногда все проходит не так гладко, как хотелось бы. Впрочем, сегодняшней игрой Барр остался доволен.

– Порой этого, конечно, не получается, но при этом мы довольны тем, как ребята сегодня себя показали, потому что большую часть матча они провели действительно хорошо, – сообщил временный главный тренер.

Напомним, что Ги Буше улетел домой, в Канаду, чтобы посетить один из матчей чемпионата Национальной ассоциации студенческого хоккея (NCAA), где выступает его дочь Наоми Буше. Девушке 22 года, и она играет последний сезон в составе команды Йельского университета. За 26 матчей сезона она забросила 6 шайб и сделала 18 голевых передач.

Матчи 6 и 7 февраля станут последними домашними играми «регулярки» для университетского клуба. Вероятно, тренер «Авангарда» планирует устроить спортивное будущее дочери.