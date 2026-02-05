«Удивительные вещи»: Барр прокомментировал обидное поражение «Авангарда»

Омичи, по словам тренера, действовали хорошо, но уступили инициативу в конце игры.

hawk.ru

На послематчевой пресс-конференции врио главного тренера «Авангарда» Дэйв Барр прокомментировал игру своих подопечных против екатеринбургского «Аватомобилиста». Напомним, что матч завершился со счетом 2:3 в пользу уральцев.

По словам Барра, первый и второй период были «классными», возможно, лучшие за последний десяток встреч. «Авангард» доминировал на льду, хоть и пропустил шайбу в первом отрезке.

– Первый и второй отрезки сегодняшнего матча были действительно классными. И за последние 10 встреч это, пожалуй, лучшие периоды, которые мы продемонстрировали, потому что мы полностью переиграли, мы доминировали на льду. Но здесь необходимо отдать должное сопернику, потому что они блокировали большое количество бросков, – рассказал тренер.

Однако в третьем периоде «ястребы» отдали инициативу сопернику и получили сразу два гола в основное время и еще один в овертайме.

– Они стали бросать, бросать и бросать, когда ты наносишь большое количество бросков по воротам, удивительные вещи случаются. И вот шайба залетела, – подытожил Барр.

Напомним, что, несмотря на поражение, «Авангард» вышел в плей-офф сезона-2025/26. Сейчас на счету омского клуба 76 очков.