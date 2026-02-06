Омск-Информ
·Общество

Стоматолог призвала чистить зубы дешевыми пастами

По словам специалиста, дорогие зубные пасты – это всего лишь маркетинг.

Испанский стоматолог Мария Эухения Чаморро заявила, что дорогие зубные пасты не обязательно лучше дешевых аналогов. Эффективность чистки зубов определяется правильностью ухода за ротовой полостью, а не ценой используемой пасты.

– Существуют доступные зубные пасты, которые прекрасно выполняют свою основную функцию. Более высокая цена не гарантирует автоматически лучших результатов, если ваши привычки не соответствуют норме, – приводит слова стоматолога издание Infosalus.

Она рекомендовала выбирать обычную пасту с содержанием фтора, который помогает предотвратить кариес. Остальные компоненты могут быть полезны в отдельных случаях, но большинству людей не требуются дорогостоящие средства для ежедневного ухода.

