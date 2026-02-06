Синоптики спрогнозировали в Омске снежный апокалипсис

Днем ожидаются осадки, отложение мокрого снега, заносы и накат.

omskinform.ru

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 6 февраля, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе –12...–17 °C, по юго-востоку –7...–12 °C.

Ожидаются переменная облачность и снег, местами мокрый. Северо-западный, западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Также синоптики прогнозируют отложение мокрого снега и изморозь. На дорогах ожидаются снежные заносы, снежный накат и гололедица. Атмосферное давление будет расти.

Ближе к ночи сильно похолодает. Столбик термометра опустится до –17...–22 °C, при прояснении до –27 °C. Скорость юго-западного ветра составит 6–11 м/с. Сохранится снежный накат. Атмосферное давление будет расти.