Омск благоустроят по примеру Перми

Главы двух городов договорились о сотрудничестве в различных сферах общественной жизни.

Фото: Павел Смирнов / yandex.ru/maps

Администрация Омска намерена внедрить в городскую среду инновационные решения, опираясь на успешный опыт Перми в сфере благоустройства и развития общественных пространств. Мэр Омска Сергей Шелест и глава Перми Эдуард Соснин в ходе рабочей встречи достигли договоренности о детальном изучении пермских практик по формированию комфортной среды. Об этом омский градоначальник сообщил в своем телеграм-канале.

– Пермь известна своими инновационными подходами к благоустройству и развитию общественных пространств. Мы заинтересованы в изучении этого опыта, – рассказал Шелест.

Стороны отметили, что схожая промышленная структура регионов, основанная на машиностроении, нефтехимии и энергетике, создает благоприятную почву не только для урбанистического, но и для экономического партнерства. В ближайшее время планируется организовать обмен торгово-экономическими миссиями, в рамках которых представители бизнеса и крупных предприятий обоих городов смогут выстроить новые логистические и производственные связи.

Особое внимание в сотрудничестве между городами будет уделено культурным проектам. Учитывая, что в прошлом году оба города обладали статусом молодежных столиц России, муниципалитеты планируют запустить совместные образовательные программы и платформы для обмена инициативами.

В текущем году, когда Омск официально является культурной столицей страны, взаимодействие расширится за счет участия пермских делегаций в крупных фестивальных и концертных мероприятиях. По словам Шелеста, сложившиеся доверительные отношения между городами позволят реализовать долгосрочные проекты, направленные на повышение качества жизни горожан.