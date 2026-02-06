Первый директор ТЭЦ-5 назвал «старьем» крупнейшую станцию Омска

Заслуженный энергетик РФ Виталий Лебедев считает, что городу крайне нужна шестая теплоцентраль.

Вчера, 5 февраля, состоялась презентация двухтомного сборника воспоминаний «Моя жизнь в энергетике» доктора технических наук, профессора, заслуженного энергетика РФ, почетного энергетика Минэнерго России Виталия Лебедева. Для Омска это личность легендарная.

В 1978 году Министерством энергетики и электрификации СССР Лебедев был направлен в Омск в качестве директора на ТЭЦ-5, ввод которой был необходим в кратчайшие сроки для развития города, на тот момент уже миллионника. ТЭЦ-5 стала самой мощной станцией, она обеспечивает теплом Центральный, Октябрьский и частично Ленинский и Кировский округа города. Нормативный срок работы станции – 33 года, для ТЭЦ-5 ресурс уже превышен.

– Я работал в советское время, когда создавалась единая энергетическая система страны, – рассказал Виталий Лебедев на презентации двухтомника. – Сейчас мы лет 20 вообще не строили электростанции, промышленность упала, и потому электроэнергии нам хватает, но нет развития вперед. Если мы начнем развивать промышленность, а к этому все идет, у нас возникнет дефицит энергии. У руководства Омской области, Омска ТЭЦ-6 всегда должна быть на уме. Без строительства ТЭЦ-6 нет будущего у Омска. Мы эксплуатируем такое старье, которое прошло 2-3 нормативных срока. Я, как энергетик, говорю, что это не хорошо.

Его поддержал экс-мэр Омска Вячеслав Двораковский, отметивший, что по существующим нормативам теплоцентрали должны строиться за городом.

– В городе земли нет, значит это может быть только Омский район. Надо найти место, проектировщикам учесть розу ветров и прочее-прочее, в том числе развитые коммуникации, чтобы заново не строить все это. Я думаю, что это северо-восток, – сказал Двораковский в комментарии «Омск-информу».

Добавим, что по нормативам срок эксплуатации ТЭЦ составляет 33 года. Омская станция работает гораздо дольше.