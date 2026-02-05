В Омске построят крупный центр для продажи и обслуживания грузовиков и автобусов

Инвестор обратился к властям за помощью с подключением и прокладкой коммуникаций.

omskinform.ru

Гендиректор Агентства развития и инвестиций Омской области Светлана Баженова обсудила с руководством компании «Омскдизель» реализацию нового масштабного инвестпроекта. Речь идет о строительстве в регионе специализированного центра по продаже и техническому обслуживанию грузового и пассажирского транспорта.

В ходе встречи с директором «Омскдизеля» Виктором Комнацким был детально проанализирован текущий статус работ. Инвестор обозначил сферы, где требуется помощь со стороны властей: в частности, сопровождение процедур присоединения к сетям и прокладка инженерных коммуникаций.

– Наша задача – создать условия, при которых инвесторы могут реализовывать свои планы без излишних административных барьеров. Мы будем сопровождать этот проект на всех этапах, обеспечивая взаимодействие с профильными ведомствами и инфраструктурными организациями, – подчеркнула Баженова.

На базе будущего центра планируется развернуть основной дилерский и сервисный комплекс, объекты вспомогательного назначения, а также логистический хаб с торговыми и производственными площадями. Ожидается, что запуск объекта позволит создать в регионе современную инфраструктуру для обслуживания коммерческого транспорта.