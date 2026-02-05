«Никто не будет платить»: омичи высказались о создании платных парковок

Жители не верят, что платные стоянки разгрузят улицы в центре города.

Завтра, 6 февраля, в Омском горсовете состоится заседание рабочей группы, посвященное перспективам организации платных парковок на территории города. Депутаты, чиновники и приглашенные эксперты намерены обсудить вопросы экономической целесообразности, выбора мест размещения, возможного бюджетного финансирования подготовки и реализации проектов, а также контроля оплаты и создания профильного структурного подразделения в администрации Омска.

На фоне обсуждения этой инициативы корреспондент «Омск-информа» поинтересовался у жителей города, как они оценивают текущую ситуацию с парковками и возможное появление платных стоянок. Мнения омичей оказались неоднозначными.

Жительница города Юлия рассказала, что в будние дни серьезных трудностей с парковкой в центре города она не испытывает, так как старается пользоваться бесплатными стоянками при магазинах.

– Я езжу в центр, в основном в магазины, у которых есть бесплатные парковки. Проблемы возникают только в праздники и выходные. В обычные дни таких сложностей нет, – отметила омичка.

По словам женщины, в городе в первую очередь необходимо навести порядок на уже существующих парковках: пересмотреть их планировку, убрать неэффективно используемые пространства и нанести четкую разметку. Юлия отметила, что отсутствие разметки нередко приводит к тому, что автомобили занимают сразу несколько мест или перекрывают проезды.

К идее платных парковок она относится отрицательно. Омичка не верит, что собранные средства действительно будут направлены на развитие городской инфраструктуры.

– К платным парковкам отношусь отрицательно. Если кто-то и будет парковаться, то эти деньги пойдут кому? Государству, на развитие города? Я в это не верю. Если бы средства сразу направляли на ремонт дорог рядом, тогда еще можно было бы понять. А так смысла не вижу. Наоборот, люди будут искать бесплатные места, – подчеркнула омичка.

Кроме того, Юлия считает действующие тарифы завышенными. По ее словам, даже при короткой поездке – например, чтобы зайти в магазин – автомобиль нередко приходится оставлять минимум на два часа, что приводит к ощутимым расходам. В итоге большинство водителей предпочитает парковаться бесплатно, пусть и в менее удобных местах, а затем идти пешком.

Стоянка автомобиля на уже действующих платных парковках в центре Омска действительно,обходится недешево. На въезде водителей встречает информационный щит с тарифами: час парковки стоит 80 рублей. Также предусмотрены абонементы – дневной, действующий по будням с 8:00 до 20:00 и стоимостью 4 500 рублей в месяц, и круглосуточный – за 5 000 рублей.

Еще один наш респондент, автомобилист Виталий, напротив, считает, что дефицит парковочных мест в городе носит системный характер. По его словам, свободное место сложно найти не только у офисных зданий и магазинов, но и во дворах, а также вдоль проезжей части. В результате автомобили часто оставляют на обочинах или у тротуаров, что создает помехи движению.

– Иногда я вообще предпочитаю поехать на общественном транспорте, чем на машине и потом полчаса искать парковку. Особенно если заранее по карте видно, что парковок там либо нет, либо они совсем маленькие, – говорит Виталий.

При этом он солидарен с Юлией, что платные парковки могут быть эффективны только для кратковременной стоянки – на полчаса или час. Если же автомобиль нужно оставить на длительное время, например, на весь рабочий день, большинство водителей будут искать бесплатные варианты. В целом Виталий выступает за создание большего количества вместительных бесплатных парковок.

Жительница Омска Вероника обратила внимание на то, что в городе сложно не только припарковаться, но и просто проехать – из-за автомобилей, оставленных на обочинах.

– Платные парковки, конечно, могут частично решить проблему, но все зависит от стоимости. Если приехал ненадолго – это один вариант. А если на долгое время, то это уже совсем другая история, – отметила девушка.

Вероника также указала на то, что офисные здания нередко расположены рядом с жилыми домами, и при нехватке организованных парковок нагрузка ложится на дворовые территории. По ее мнению, именно эту проблему необходимо решать в первую очередь.

Проблема нехватки парковочных мест в Омске актуальна и остра. Станет ли введение платных парковок эффективным решением – вопрос по-прежнему открытый. Многое будет зависеть от того, где именно появятся такие стоянки, какими будут тарифы и будет ли параллельно развиваться сеть бесплатных парковок.