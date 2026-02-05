В Омске нашли дочь участника бунта в концлагере, в котором замучили Карбышева

Ее воспоминания об отце станут частью документального фильма, который презентуют в Омске.

Омск станет площадкой для премьеры обновленной версии документальной ленты «Охота на зайцев». Как сообщил председатель правления Фонда Печерского Илья Васильев, в фильм войдет уникальное интервью с дочерью участника легендарного восстания советских военнопленных в нацистском лагере Маутхаузен Александра Михеенкова.

Дочь героя Любовь Масливченко проживает в Омске. Поисковикам фонда удалось найти ее в ходе длительных архивных изысканий, сообщают РИА Новости. Женщина впервые согласилась публично поделиться семейными воспоминаниями об отце, который был одним из тех, кому удалось выжить в феврале 1945 года. Исследователи называют эти данные «принципиально новым пластом источников», так как ранее эти сведения не были известны широкой общественности.

Васильев также отметил, что презентация проекта планируется в Омске – культурной столице России 2026 года.

– Планируем представить ее в Омске, культурной столице России в 2026 году, в рамках крупных культурно-исторических мероприятий, – рассказал исследователь.

Напомним, в начале февраля 1945 года из австрийского лагеря смерти на свободу вырвалось около 500 советских офицеров. Гитлеровцы объявили на беглецов масштабную охоту, к которой привлекли даже местных жителей. Несмотря на это, некоторым узникам удалось спастись, в том числе благодаря помощи простых австрийцев, рисковавших жизнью ради спасения пленных. В этом же лагере после побега офицеров нацисты зверски замучили уроженца Омска генерала Дмитрия Карбышева.