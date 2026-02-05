Пострадали три пассажирки: молодой омич на грузовике протаранил маршрутку

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции и прокуратуры.

Фото: t.me/omsk_police

Сегодня около 13:00 на 1-й Заречной в Омске случилось ДТП. Большегруз «Шахман» выехал на полосу встречного движения и врезался в пассажирскую «газель».

Как сообщили в полиции, большегрузом управлял 23-летний парень без водительских прав. Авария произошла, потому что молодой человек не справился с управлением.

Микроавтобус ехал по маршруту № 386 (Учхоз – Амур-2). В аварии пострадали три пассажирки. Женщинам понадобилась медицинская помощь.

Полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах ДТП. Проверку также проведет прокуратура.