·Происшествия

Буйная омичка пыталась зарезать мужа и напала на полицейского

Против нее возбудили уголовное дело.

В Омске возбужденно уголовное дело против местной жительницы, подозреваемой в нападении на полицейского (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Как сообщили в следственном комитете, вечером 25 января нетрезвую фигурантку доставили в отдел полиции после задержания за нанесение ножевого ранения мужу.

Не согласившись с действиями сотрудников, она стала сопротивляться, пыталась покинуть отдел полиции и напала на одного из стражей порядка, выполнявших служебные обязанности. Ее противоправные действия были пресечены.

Теперь следователям предстоит выяснить обстоятельства происшедшего и собрать доказательства вины обвиняемой.

