Хоценко и Серышев обсудили планы развития Омской области

Одной из ключевых тем встречи стало проведение в Омске мероприятий в статусе культурной столицы России.

Фото: пресс-центр полномочного представителя президента РФ в СФО Сегодня в Москве губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с полномочным представителем президента России в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым. В ходе встречи обсуждались результаты социально-экономического развития региона за прошлый год и ход реализации программы мероприятий в рамках года Омска как культурной столицы России.

Омск уже живет годом культурной столицы. Запланировано множество событий федерального и регионального масштаба, которые будут интересны, уверен Виталий Хоценко, не только жителям области, но и всей стране. Это важный этап для развития культуры и туризма региона.

Губернатор также рассказал полпреду о недавней встрече с омскими бойцами в Луганской Народной Республике.

– Сибиряки всегда вставали на защиту Родины и сейчас приближают победу России. Мы со своей стороны всегда поддерживаем ребят и их семьи, – отметил глава региона .

Виталий Хоценко выразил благодарность Анатолию Серышеву и команде полпреда президента России в СФО за поддержку и совместную работу по реализации ключевых проектов и программ, которые укрепляют социально-экономический потенциал Омской области.