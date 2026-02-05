В Омске почти 30 тысяч жителей объявили «бойкот» квитанциям за воду

Горожане массово отказываются от бумажных квитанций.

omskinform.ru

Омичи массово переходят на электронные квитанции. Как сообщили в пресс-службе омского водоканала, на начало 2026 года уже более 28 тысяч абонентов предприятия отказались от бумажных платежек в пользу электронных.

Специалисты отметили, что за последние два года на цифровой формат перешли около 7 тысяч горожан, а в минувшем январе к ним присоединились еще почти 500 пользователей.

Специалисты предприятия связывают такую тенденцию с удобством и оперативностью получения данных. Электронная квитанция приходит абоненту сразу после формирования начислений, что позволяет планировать расходы заранее. Кроме того, цифровой документ всегда доступен в памяти мобильного устройства, его невозможно потерять, а чеки об оплате сохраняются в электронном архиве. Сервис особенно востребован у омичей, которые часто находятся в командировках или проживают в других регионах, имея недвижимость в Омске.

Помимо бытовых преимуществ, переход на «цифру» имеет экологическую составляющую, позволяя существенно сократить использование бумаги. В водоканале напоминают, что подключить услугу можно за несколько минут в личном кабинете на официальном сайте компании. При этом за потребителем остается право в любой момент возобновить получение привычных бумажных уведомлений.