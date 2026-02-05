Лесная отрасль Омской области получит квалифицированные кадры

Специалистов будут готовить совместными усилиями ОмГАУ, Главного управления лесного хозяйства и Омского техникума СЛХ.

Фото: Омский ГАУ

Трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Омским ГАУ, Главным управлением лесного хозяйства (ГУЛХ) и Омским техникумом строительства было подписано после проведения совещания с руководством всех лесхозов и отделов-лесничеств региона. Подписи под договором поставили проректор по образовательной деятельности Омского ГАУ Светлана Комарова, декан агротехнологического факультета Алексей Гайвас, начальник Главного управления лесного хозяйства Омской области Вячеслав Девятериков, директор Омского техникума строительства и лесного хозяйства Александр Романенко. Они также обсудили вопросы подготовки кадров со средним профессиональным и высшим образованием, механизмы целевой подготовки.

– Это не формальный документ, а основа для реальных действий, – отметил начальник ГУЛХ Вячеслав Девятериков. – Объединив ресурсы ведущего аграрного вуза, практико-ориентированного техникума и главного управления, мы сможем выстроить непрерывную цепочку подготовки высококлассных кадров – от студенческой скамьи до конкретного рабочего места.

Документ предусматривает возможность заключения лесхозами договоров на целевое обучение и организацию в ОмГАУ подготовки специалистов в сфере лесного хозяйства по заочной форме обучения. Заочное обучение лесному делу планируется начать уже в этом году. Также для обучающихся техникума и университета планируется организовывать практические занятия, продолжить проводить учебные и производственные практики на базе ГУЛХ и лесхозов, содействовать трудоустройству выпускников.