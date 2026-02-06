Неравнодушные омичи нашли больше 3 тысяч бесхозных сетей и коммуникаций

Найденные сети и коммуникации обеспечивают жителей и организации коммунальными услугами, а земельные участки передаются многодетным семьям.

Фото: Сергей Сапоцкий

Заместитель директора департамента имущественных отношений администрации Омска Юлия Мамаева рассказала представителям СМИ о значительном количестве выморочного имущества и объектов недвижимости без владельцев, выявленных за последние пять лет. Муниципалитет проявляет интерес к таким объектам, особенно к сетям и коммуникациям, используемым впоследствии для обеспечения коммунальными услугами жителей и организации Омска.

Информация о бесхозных сетях в основном поступает в департамент от активных граждан. С 1 января 2021 года в муниципальную собственность Омска было оформлено 3198 объектов, включая 1286 объектов электроснабжения, 785 участков сетей водоснабжения и водоотведения, 420 объектов теплоснабжения, 299 участков сетей газоснабжения, 227 линий наружного освещения, 83 ливневые канализации и 98 иных объектов. В 2025 году был оформлен 821 объект, в том числе 375 объектов электроснабжения, 216 участков сетей водоснабжения и водоотведения, 58 объектов теплоснабжения, 127 участков сетей газоснабжения, 28 линий наружного освещения, 4 ливневые канализации и 13 иных объектов.

Фото создано при помощи ИИ

А обращения по поводу заброшенных дачных участков чаще всего поступают от председателей СНТ. За последние пять лет по процедуре выморочного имущества было оформлено 34 объекта, шесть из которых – в 2025 году. Это земельные участки, в том числе с расположенными на них нежилыми зданиями и строениями, нежилые помещения, гаражные боксы.

– В первую очередь мы думаем о людях. Так, выморочные земельные участки, после того как попадают в муниципальную собственность, предоставляются многодетным семьям в порядке очередности, – уточнила Юлия Мамаева.

В настоящее время на учете в Управлении Росреестра по Омской области находится 637 бесхозных объектов, включая сети газоснабжения, электроснабжения, ливневые канализации, линии наружного освещения, сети водоснабжения и водоотведения, объекты теплоснабжения и иные объекты.

Департамент имущественных отношений ведет работу в отношении еще 3193 бесхозяйных объектов и проводит мероприятия по установлению признаков выморочного имущества в отношении 75 земельных участков.