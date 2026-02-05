На омских убитых дорогах случилось больше 100 аварий

Ямы, колеи и прочие недостатки выявляют в большинстве мест ДТП.

Сегодня врио начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Омской области Александр Баранов рассказал об аварийности на дорогах в январе. Оказалось, что за месяц в регионе случилось 138 дорожно-транспортных происшествий. Причем в 108 случаях сотрудники ГИБДД выявили на местах аварий недостатки дорожного полотна – ямы, колеи и т. д.

– За январь сотрудники Госавтоинспекции внесли 103 предостережения собственникам дорог, выдали 209 предписаний и возбудили 17 административных дел за неисполнение предписаний в установленный срок, – сообщил Баранов.

Отметим, что нарушителям грозят штрафы от 20 до 200 тыс. рублей.

Еще 59 дел возбудили из-за ненадлежащего содержания дорог. Штраф за это нарушение может составлять от 30 до 300 тыс. рублей.

Также сотрудники возбудили 59 административных дел об умышленном создании помех движению и повреждении дорог.