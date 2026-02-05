Омск-Информ
·Политика

Прокурором района Омской области стал гособвинитель по делу бывшей снохи Полежаева

Сегодня Алексея Дрохенберга представили коллективу.

В Павлоградском районе Омской области назначили нового прокурора. Должность занял Алексей Дрохенберг. Сегодня прокурор Омской области Алексей Афанасьев представил его коллективу и руководителям органов власти.

Алексей Дрохенберг родился в 1986 году. Получил высшее юридическое образование в ОмГУ им. Достоевского. В органах региональной прокуратуры он работает с августа 2008 года.

До текущей должности Алексей Леонидович занимал должность заместителя Исилькульского межрайонного прокурора Омской области.

Отметим, что Алексей Дрохенберг известен в Омске как представитель гособвинения по одному из уголовных дел против Нателы Полежаевой, бывшей снохи экс-губернатора Омской области Леонида Полежаева. Ее обвиняли в невыплате зарплаты своим сотрудникам.

