«Карась, Феня, Шопа»: в Омской области нашли сотни несуществующих сортов овощей

Около 300 сортов семян не были зарегистрированы в официальном реестре.

Фото: Freepik.com

В Омской области подвели итоги проверок рынка семян за 2025 год. Управление Россельхознадзора выявило в реализации около 290 сортов овощных культур, не включенных в Государственный реестр селекционных достижений.

Специалисты ведомства напоминают, что наличие сорта в Госреестре является гарантией того, что культура прошла официальные испытания и подтвердила свои характеристики: всхожесть, урожайность и устойчивость к климатическим особенностям региона.

– Каждый сорт должен пройти государственные испытания, подтверждающие заявленные селекционерами характеристики – от всхожести до устойчивости к заболеваниям и климатическим факторам. Только после успешных тестов гибрид или сорт вносят в Государственный реестр, – рассказали специалисты Россельхознадзора.

Использование семян с неподтвержденными свойствами не только нарушает статью 16 Федерального закона № 454-ФЗ «О семеноводстве», но и несет риски для урожая садоводов.

В список продукции, реализуемой с нарушением законодательства, попали семена овощей с экзотическими названиями. Среди них: огурцы «Ранний хрустик», «Соленая карамель», «Паучок», «Пучковая семейка», «Шопа» и «Кузя». Среди семян сладких перцев также нашлись «неизвестные» представители: «Восточный базар», «Ветка сирени», «Татарин», «Карась», «Бухгалтер», «Бараний рог» и другие.

Больше всех не повезло томатам. Незарегистрированными в реестре оказались: «Розовые береты», «Стопудовый», «Черри патио», «Санька золотой», «Волчий клык», «Обские купола», «Подсинское чудо», «Засолочная гирлянда», «Ослиные уши золотые», «Пасхальные яйца», «Золотой алтын», «Бийская роза», «Цыпочка», «Феня», «Аллигатор», «Апельсиновый джем», «Трюфель желтый», «Перепелиное яйцо», «Жаркие угли», «Африканский коричневый», «Засолочный деликатес», «Алтайский силач», «Бакинский великан».

По результатам контрольных мероприятий ведомство вынесло предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований более чем 40 предпринимателям и организациям.

Покупателям рекомендуют перед приобретением семян и саженцев проверять наличие выбранных сортов в информационной системе Госреестра, чтобы избежать покупки некачественного или неадаптированного к местным условиям товара.