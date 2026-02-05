Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

В ГИБДД назвали самые аварийные дни на омских дорогах

Чаще всего жители региона попадают в ДТП в часы пик.

В январе самыми аварийными днями недели в Омской области стали четверг и пятница, сообщил на пресс-конференции врио начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Омской области Александр Баранов.

– Аварийно опасным временем стали часы с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 20:00, – отметил Баранов.

Чаще всего на дорогах Омска происходят столкновения автомобилей и наезды на пешеходов. Основные причины – выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда перекрестков, переход проезжей части в неположенном месте.

·Происшествия

В ГИБДД назвали самые аварийные дни на омских дорогах

Чаще всего жители региона попадают в ДТП в часы пик.

В январе самыми аварийными днями недели в Омской области стали четверг и пятница, сообщил на пресс-конференции врио начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Омской области Александр Баранов.

– Аварийно опасным временем стали часы с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 20:00, – отметил Баранов.

Чаще всего на дорогах Омска происходят столкновения автомобилей и наезды на пешеходов. Основные причины – выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда перекрестков, переход проезжей части в неположенном месте.