Омские дети стали чаще калечиться в ДТП

В январе травмы получили 26 несовершеннолетних.

В январе 2026 года в Омской области уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий по сравнению с первым месяцем 2025 года, заявил на брифинге в международном мультимедийном центре «Евразия сегодня» врио начальника Управления Госавтоинспекции УМВД России по Омской области Александр Баранов.

Фото: vk.com/eurasia_today – В январе наблюдается снижение трех основных показателей аварийности: количества ДТП, количества погибших и пострадавших, – сообщил Баранов.

Количество ДТП снизилось на 19 % – с 170 в прошлом январе до 138 в январе этого года. Погибших стало на 22 % меньше – 7 человек вместо 9. Число пострадавших уменьшилось с 238 до 179 человек.

Вместе с тем увеличилось количество ДТП с участием детей. В прошлом январе таких аварий было 20, а в этом – 21. Число пострадавших детей увеличилось с 20 до 26.