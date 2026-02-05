Омичи вновь массово скупают московскую недвижимость

Ранее лидером предпочтений была Тюмень.

Фото создано при помощи ИИ

Управление Росреестра по Омской области подвело итоги экстерриториальной регистрации недвижимости за четвертый квартал 2025 года. Согласно статистике ведомства, с октября по декабрь за оформлением прав на объекты в других регионах России обратились 184 омича.

Лидером потребительских предпочтений стала Москва и Московская область: на столичный регион пришлось 16 % обращений (30 заявлений). Специалисты ведомства отмечают, что Подмосковье вернуло себе первенство после полуторагодового перерыва – в последний раз аналогичные показатели фиксировались во втором квартале 2024 года.

Вторую строчку заняла Новосибирская область с долей в 15 %, а третье место разделили Краснодарский край и Тюменская область, на которые пришлось по 13 % спроса. Примечательно, что именно Тюмень возглавляла рейтинг в предыдущем квартале. Замыкают пятерку популярных направлений Санкт-Петербург и Ленинградская область, где недвижимость приобрели 18 омичей. Кроме того, зафиксированы сделки в Республике Крым.

Параллельно сохраняется интерес к омской недвижимости со стороны иногородних покупателей: за последние три месяца года 160 жителей других регионов оформили права на объекты в Омской области. Наиболее активными оказались представители Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО, обеспечившие 41 % от общего объема таких сделок. Значительная доля заявлений также поступила от жителей столичных регионов и Краснодарского края.