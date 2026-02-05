Омск-Информ
Омичи вновь массово скупают московскую недвижимость

Ранее лидером предпочтений была Тюмень.

Управление Росреестра по Омской области подвело итоги экстерриториальной регистрации недвижимости за четвертый квартал 2025 года. Согласно статистике ведомства, с октября по декабрь за оформлением прав на объекты в других регионах России обратились 184 омича.

Лидером потребительских предпочтений стала Москва и Московская область: на столичный регион пришлось 16 % обращений (30 заявлений). Специалисты ведомства отмечают, что Подмосковье вернуло себе первенство после полуторагодового перерыва – в последний раз аналогичные показатели фиксировались во втором квартале 2024 года.

Вторую строчку заняла Новосибирская область с долей в 15 %, а третье место разделили Краснодарский край и Тюменская область, на которые пришлось по 13 % спроса. Примечательно, что именно Тюмень возглавляла рейтинг в предыдущем квартале. Замыкают пятерку популярных направлений Санкт-Петербург и Ленинградская область, где недвижимость приобрели 18 омичей. Кроме того, зафиксированы сделки в Республике Крым.

Параллельно сохраняется интерес к омской недвижимости со стороны иногородних покупателей: за последние три месяца года 160 жителей других регионов оформили права на объекты в Омской области. Наиболее активными оказались представители Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО, обеспечившие 41 % от общего объема таких сделок. Значительная доля заявлений также поступила от жителей столичных регионов и Краснодарского края.

