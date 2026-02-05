Омск-Информ
·Общество

Омичи резко перестали пить алкоголь

Регион поднялся на 31-е место в «трезвом» рейтинге.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о том, что жители региона стали меньше пить спиртного. По данным Росалкогольтабакконтроля, за последний год объем употребления алкогольных напитков уменьшился на 1,41 литра чистого спирта на душу населения.

Благодаря этому Омская область поднялась с 54-го места в рейтинге на 31-е место.

