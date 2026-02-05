Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

На полках омских магазинов нашли подозрительное мясо

Реальный состав полуфабрикатов не соответствовал заявленному.

Исследования, проведенные отделом ветеринарно-санитарной экспертизы Омского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», показали наличие фальсифицированных мясных полуфабрикатов. Специалисты выяснили, что в образцах котлет и тефтелей содержится куриное мясо, которое не указано производителем в маркировке продукции. Это нарушает требования технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки».

Подобные случаи свидетельствуют о недобросовестности производителя, замене дорогостоящего сырья более дешевым, что вводит в заблуждение потребителей и потенциально опасно для аллергиков и людей с особыми предпочтениями в питании, объяснили специалисты.

Полученные данные внесены в систему и переданы в Россельхознадзор по Омской области для дальнейших проверок и реагирования.

С начала текущего года отдел провел исследования около ста образцов мясной продукции, из которых выявлено два случая несоответствия установленным стандартам.

1042
·Общество

На полках омских магазинов нашли подозрительное мясо

Реальный состав полуфабрикатов не соответствовал заявленному.

Исследования, проведенные отделом ветеринарно-санитарной экспертизы Омского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», показали наличие фальсифицированных мясных полуфабрикатов. Специалисты выяснили, что в образцах котлет и тефтелей содержится куриное мясо, которое не указано производителем в маркировке продукции. Это нарушает требования технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки».

Подобные случаи свидетельствуют о недобросовестности производителя, замене дорогостоящего сырья более дешевым, что вводит в заблуждение потребителей и потенциально опасно для аллергиков и людей с особыми предпочтениями в питании, объяснили специалисты.

Полученные данные внесены в систему и переданы в Россельхознадзор по Омской области для дальнейших проверок и реагирования.

С начала текущего года отдел провел исследования около ста образцов мясной продукции, из которых выявлено два случая несоответствия установленным стандартам.

1042