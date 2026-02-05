На полках омских магазинов нашли подозрительное мясо

Реальный состав полуфабрикатов не соответствовал заявленному.

Фото создано при помощи ИИ

Исследования, проведенные отделом ветеринарно-санитарной экспертизы Омского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», показали наличие фальсифицированных мясных полуфабрикатов. Специалисты выяснили, что в образцах котлет и тефтелей содержится куриное мясо, которое не указано производителем в маркировке продукции. Это нарушает требования технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки».

Подобные случаи свидетельствуют о недобросовестности производителя, замене дорогостоящего сырья более дешевым, что вводит в заблуждение потребителей и потенциально опасно для аллергиков и людей с особыми предпочтениями в питании, объяснили специалисты.

Полученные данные внесены в систему и переданы в Россельхознадзор по Омской области для дальнейших проверок и реагирования.

С начала текущего года отдел провел исследования около ста образцов мясной продукции, из которых выявлено два случая несоответствия установленным стандартам.