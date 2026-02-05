Суд по делу омских красавиц-депутатов может затянуться из-за болезни

Одна из подсудимых плохо себя чувствует.

Разбирательство по громкому делу депутата Омского горсовета Инны Жицкой (Гомолко), экс-депутата областного Заксобрания Дарьи Бикмаевой и бывшего помощника депутата Евгения Толстопятова может затянуться. По данным «Омск-информа», защитники могут апеллировать к тому, что одна из подсудимых плохо себя чувствует.

Отметим, что на заседании 5 февраля Бикмаева действительно выглядела не совсем здоровой. Она демонстрировала признаки ОРВИ.

Напомним, Жицкую и Бикмаеву обвиняют в том, что они незаконно трудоустроили Толстопятова помощником депутата. Мужчина не работал, а зарплату передавал женщинам. Это длилось с 14 октября 2021 по 22 декабря 2023 года. Ущерб бюджету составил более 1,8 млн рублей.

Предыдущее заседание, назначенное на 5 февраля, также отложили, но по иной причине. В показаниях обвиняемых Бикмаевой и Толстопятова и речах их адвокатов для прений обнаружились противоречия.