Суд взыскал с омичей 335 млн рублей за взрыв газа в новосибирской многоэтажке

Катастрофа случилась в 2023 году и унесла жизни 15 человек.

Фото: 54.mchs.gov.ru

Омский районный суд Омской области удовлетворил иск зампрокурора Новосибирской области по гражданскому делу в интересах мэрии Новосибирска. Иск был подан к Евгению Кавун и Ирине Урбах с требованием компенсировать ущерб, причиненный противоправными действиями.

В результате заочного судебного процесса решено взыскать с обоих ответчиков солидарно более 335 млн рублей в пользу муниципального образования – мэрии Новосибирска. Сумма покрывает имущественный вред, понесенный городом в результате совершения правонарушения.

Судом объявлена резолютивная часть решения, однако документ еще не вступил в силу и может быть обжалован.

Напомним, что утром 9 февраля 2023 года в доме на улице Линейной в Новосибирске прогремел взрыв бытового газа, вызвавший возгорание и разрушение конструкций двух подъездов многоквартирного дома. В катастрофе погибли 15 человек, еще 11 получили ранения разной степени тяжести. Пострадали жильцы более 30 квартир.

Расследование показало, что за несколько дней до взрыва сотрудники компании «Межрегионгаз-сервис» Евгений Кавун и Ирина Урбах выполняли техобслуживание газовых приборов в домах. Из-за неправильной установки газового шланга возникла утечка газа, ставшая причиной взрыва.

В июле 2024 года Заельцовский районный суд города Новосибирска признал виновными Кавуна и Урбах по ст. 168 УК РФ (повреждение чужого имущества, вызванное небрежностью при обращении с источниками повышенной опасности) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, угрожавших жизни и здоровью граждан, что повлекло смерть более двух человек). Кавун получил наказание в виде 10 лет и 3 месяцев лишения свободы, Урбах – 10 лет заключения.

В связи с последствиями катастрофы мэрией Новосибирска была произведена компенсация жильцам разрушенных квартир на общую сумму более 335 млн рублей. Прокуратура Новосибирской области добилась через суд возврата этих средств с привлеченных к уголовной ответственности Кавуна и Урбах в пользу бюджета города.

Дополнительно в Омский районный суд поступило 11 исковых заявлений от жителей Новосибирска о взыскании с Кавуна и Урбах компенсации морального и материального вреда.