Не согласовали позиции: в Омске откладывается последнее слово красавиц-депутатов

До завтрашнего дня адвокаты будут работать над прениями и показаниями.

Центральный районный суд Омска отложил финальную часть процесса по делу действующего депутата горсовета Инны Жицкой (Гомолко), экс-депутата Заксобрания Дарьи Бикмаевой, а также бывшего помощника депутата Евгения Толстопятова. Обвиняемые должны были выступить с последним словом.

Но сегодня, 5 февраля, сразу же выяснилось, что показания Бикмаевой и Толстопятова не согласуются с прениями защитников. Адвокату и обвиняемому дали время до завтра, чтобы выработать единую позицию.

– Противоречия должны быть устранены. Поскольку вы заявляете о признании вины, необходимо вас будет повторно допросить. Чтобы не получилось в дальнейшем, что ваше право на защиту было нарушено, – заявил судья Сергей Бучаков.

Напомним, Жицкую и Бикмаеву обвиняют в том, что они незаконно трудоустроили Толстопятова помощником депутата. Мужчина не работал, а зарплату передавал женщинам. Это длилось с 14 октября 2021 года по 22 декабря 2023 года. Ущерб бюджету достиг 1,8 млн рублей.

Ранее гособвинитель предложил отправить Жицкую в колонию на 6 лет, а Бикмаеву и Толстопятова на 4 года. Дополнительно прокуратура хочет, чтобы депутатов оштрафовали.